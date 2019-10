Política Delegado Waldir rebate fala e questiona: ‘Quintal de Bolsonaro também está sujo. E o filho dele?' Declaração de deputado goiano vem no mesmo dia que presidente aconselhou um apoiador de esquecer o PSL

Líder do PSL na Câmara, o deputado goiano Delegado Waldir fez fortes declarações na tarde desta terça-feira (08) e questionou Jair Bolsonaro. Em entrevista à Revista Época, o parlamentar afirmou que o filho do presidente também está sendo investigado. A reação vem logo depois do “conselho” de Bolsonaro um apoiador de esquecer a sigla, também nesta terça. "Com...