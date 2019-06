Política Delegado Waldir: “Moro tem mais credibilidade que o nosso presidente da República” Líder do PSL na Câmara afirmou que o ministro tem apoio total “das ruas” e não terá seu nome maculado

O delegado Waldir (GO), líder do PSL na Câmara dos Deputados, avalia que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem mais credibilidade que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele deu a declaração em entrevista ao jornal O Globo, quando comentava a divulgação de mensagens do ministro pelo site Intercept Brasil. “Doutor Sergio Moro é uma pe...