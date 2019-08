Política Delegado Waldir diz que partido não é intransigente e não vai ser 'PT à direita' Líder do PSL afirmou que partido não quer extremistas de esquerda na sigla, mas disse que sigla respeita diferenças

Um dia após a expulsão do deputado federal Alexandre Frota (SP) do PSL, o líder do partido na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir, negou que o partido seja intolerante ou intransigente. Segundo o goiano, as divergências são naturais e ocorrem inclusive no âmbito pessoal ou familiar. "A gente não pode ser intransigente, querer puritanos no PSL. Se não, vamos virar ...