Política Delegado Waldir diz que Bolsonaro é ‘marionete’ e que ‘os filhos governam’ 'Ninguém é mais forte no governo do que os filhos do presidente', afirma o deputado goiano

Destituído da liderança do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO) afirmou na manhã desta terça-feira (22) que o presidente Jair Bolsonaro é “uma marionete”. De acordo com ele, quem governa o Brasil são os filhos de Bolsonaro. “Ninguém é mais forte no governo do que os filhos do presidente. O presidente é uma marionete, e os filhos estão governando”, afirmou ao chegar...