Política Delegado Waldir demite assessor de gabinete preso

O líder do PSL, Delegado Waldir (GO), demitiu na sexta-feira, 30 de agosto, um de seus assessores por ele ter sido preso sob acusação de ter recebido R$ 100 mil para liberar uma carga roubada. Ex-oficial da Polícia Militar de Goiás e delegado, José Maria da Silva foi preso temporariamente por cinco dias. De acordo com o site G1, ele está entre os quase 100 presos em ...