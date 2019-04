Política Delegado Waldir defende que adolescentes a partir dos 12 anos possam trabalhar A medida, segundo ele, serviria para reduzir a mortalidade entre os jovens

O deputado federal Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara, defendeu nesta quarta-feira (10) que adolescentes possam trabalhar a partir dos 12 anos. A medida, segundo ele, serviria para reduzir a mortalidade entre os jovens. As informações são do UOL. “Estamos tendo temos muita morte de adolescentes e crianças. Eles precisam trabalhar. Adolescentes a partir de 12 ...