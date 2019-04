Política Delegado Waldir critica Lorenzoni e diz que governo não tem base no Congresso Líder do PSL defende militares e diz que Bolsonaro tem que dar um basta no ‘astrólogo’ Olavo de Carvalho

O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (GO), criticou a condução da articulação política do governo do presidente Jair Bolsonaro que, em tese, deveria ser costurada pelo titular da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni. "O PSL tem feito sua parte, mas não tem culpa se o Onyx não criou a base (do governo no parlamento), venho falando há tempos que o governo n...