Política Delegado da Receita Federal relata interferência política Auditores que ocupam posições de chefia no órgão ameaçam entregar os cargos caso sejam efetivadas indicações políticas na superintendência do Rio

Com o cargo ameaçado, o delegado da Receita no Porto de Itaguaí (RJ), José Alex Nóbrega de Oliveira, enviou uma mensagem a colegas do órgão relatando interferência política de “forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização” da Receita Federal. A autenticidade e autoria da carta, enviada em um grupo de Whatsapp de delegados da Receita, foram confirmad...