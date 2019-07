Política Delegado da PF, Marcelo Augusto Xavier é nomeado presidente da Funai Xavier assume o posto no lugar de general que deixou o cargo após ser alvo de forte pressão de ruralistas

O governo federal formalizou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 19, a nomeação do delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva para o cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), que voltou a ser vinculada ao Ministério da Justiça. Xavier assume o posto no lugar do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em ...