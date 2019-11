Política Delegado da PF denunciado no caso Marielle pegou propina de R$ 3 milhões, diz delator Hélio Khristian, acusado em outubro pela PGR por suposta obstrução das investigações sobre o assassinato da vereadora do PSOL, em março de 2018, foi citado pelo delator Lélis Teixeira, que presidiu a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio

O delegado de Polícia Federal Hélio Khristian de Cunha Almeira, acusado de obstruir as investigações no caso Marielle Franco, teria participado de esquema para enterrar inquérito aberto contra a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro (Fetranspor). A informação consta da delação do ex-presidente da entidade, Lélis Teixeira, e liga o nome d...