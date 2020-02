Política Definição em Trindade e disputa em Luziânia

Chegando ao fim de seu segundo mandato, o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, deve bancar a candidatura de seu atual vice, Gleysson Cabriny, como nome do PSDB para a prefeitura. Presidente do PSDB estadual, Jânio diz que o partido precisa ter candidato próprio e afirma manter conversas para alianças com muitas das siglas que o apoiaram nas últimas eleições, como PP, PRTB, ...