Política Defesa vê 'armação' e pedirá extradição de militar preso com 39 kg de cocaína Advogado também pediu acesso aos autos de inquérito administrativo e policial-militar sobre o caso

A defesa de Manoel Silva Rodrigues, militar preso com 39 kg de cocaína na Espanha, prepara um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que o governo elabore um requerimento de extradição para julgamento do militar no Brasil. Também pediu acesso aos autos de inquérito administrativo e policial-militar sobre o caso. O militar deu procuração para que o ...