Política Defesa pede a Gilmar Mendes que suspenda transferência de Lula Advogados querem também que o ministro assegure Sala de Estado Maior ao ex-presidente

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra decisão da juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que autorizou a transferência do petista de Curitiba para São Paulo, com base em um pedido da Polícia Federal. O advogado Cristiano Zanin Martins fez três pedidos a Gilm...