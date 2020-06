Política Defesa muda estratégia e Flávio deve depor

Os novos advogados de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) entraram ontem com um pedido para que o senador seja ouvido sobre o suposto esquema de “rachadinha” - apropriação de parte ou a totalidade do salário dos servidores - em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Luciana Pires e Rodrigo Roca informaram que protocolaram o pedido no Ministério P...