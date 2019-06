Política Defesa diz que há precedente favorável ao conselheiro

O advogado do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Edson Ferrari, Dyogo Crosara, diz que vai recorrer da decisão judicial e que já há precedente do Tribunal de Justiça em favor da reintegração de Ferrari aos quadros do TCE-GO. “Temos a convicção de que o tribunal manterá a posição anterior (em julgamento de pedido de liminar), pois os argumentos são os mesmos.”...