Política Defesa de Queiroz apresenta habeas corpus ao STF; Gilmar Mendes vai decidir Ex-assessor de Flávio Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de julho, quando foi beneficiado pela decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, durante o recesso do Judiciário

A defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz apresentou habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda, 10. O pedido foi direcionado ao ministro Gilmar Mendes, que no ano passado paralisou as investigações sobre ‘rachadinha’ ao atender um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. O caso está sob segredo de Justiça. Queiroz está e...