Política Defesa de Marconi alega cerceamento em ação que proibiria Caiado de falar mal do ex-governador Ação também exigia que o atual governador pagasse uma indenização por danos morais; advogado de tucano afirmou que irá recorrer

Após decisão Justiça que negou pedido de Marconi Perillo (PSDB) para que Ronaldo Caiado (DEM) não falasse mal publicamente do tucano, no fim de dezembro, o advogado do ex-governador do Estado, João Paulo Brzezinski alegou cerceamento de defesa. A ação também exigia o pagamento, por parte do atual governador de Goiás, de indenização por danos morais. A sentença foi as...