Política Defesa de Lula pede adiamento do julgamento do triplex e que testemunha seja intimada A assessoria de imprensa do STJ confirmou no início da noite que o caso seria analisado na tarde desta terça-feira, 23; advogados do ex-presidente dizem que não foram avisados e que obtiveram no gabinete do ministro Felix Fischer a informação de que não havia previsão de julgamento

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na noite desta segunda-feira, 22, uma petição solicitando que seja intimada sobre a realização do julgamento do recurso no caso do "triplex do Guarujá". Os advogados tentam rever a condenação de Lula a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. ...