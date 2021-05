Política Defesa de Lula pede a Fux que julgue suspeição de Moro antes da saída de Marco Aurélio Se isso ocorrer, a situação do petista seguirá indefinida e ele poderá inclusive sofrer novas condenações

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentaram uma petição ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que o presidente da Corte, Luiz Fux, retome o julgamento da suspeição de Sergio Moro no plenário do tribunal. Há um temor entre advogados e juristas ligados ao ex-presidente de que Fux adie a conclusão do julgamento para depois da saída de Mar...