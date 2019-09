Política Defesa de Flávio Bolsonaro vai pedir nulidade da quebra de sigilos Argumento é que Flavio teria direito a foro privilegiado por ser deputado estadual na época das movimentações financeiras que levaram à suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa

O advogado Frederick Wassef, responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), disse que vai pedir a nulidade de todos os atos do juiz da 27.ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, caso a Justiça confirme a manifestação do Ministério Público a favor do foro especial para o senador.É de Itabaiana a determinação para quebra dos sigilos ba...