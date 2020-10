Política Defesa de ex-vereador vai alegar prescrição de penas

Advogado do ex-vereador Amarildo Pereira, Leandro Silva diz que vai atuar em duas frentes para tentar reverter as condenações confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF): uma petição alegando prescrição das penas e uma ação revisional no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Ele afirma estar certo de que não haverá prisão. “Não há nenhuma chance de ele ser preso”, diz...