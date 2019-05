Política Defesa de Bolsonaro, Moro e Guedes marcam manifestações Manifestantes não pouparam críticas ao Congresso e ao Supremo; em Goiânia, cerca de 10 mil pessoas foram às ruas, segundo a Polícia Militar

Enaltecendo o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes, cerca de 10 mil manifestantes, de acordo com os números da Polícia Militar (PM), protestaram ontem em Goiânia a favor de pautas do governo como a Reforma da Previdência e o pacote anticrime. Em cartazes e nos carros de som, também foram constantes as críticas ao ...