Política Defesa da reforma da Previdência domina discurso na Tecnoshow Lideranças alertam, na feira do agronegócio em Rio Verde, que a reforma é essencial para atrair mais investimentos

Principal feira do agronegócio no Centro-Oeste, a Tecnoshow Comigo 2019 começou ontem, em Rio Verde, e teve a defesa da Reforma da Previdência em destaque na maior parte dos discursos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, representou o governo federal no evento e foi a primeira a citar o assunto durante coletiva de imprensa antes da soleni...