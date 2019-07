Política Defensores públicos se solidarizam com Santa Cruz por fala de Bolsonaro O presidente falou sobre o desaparecimento do pai de Santa Cruz, preso pelas forças de segurança do Estado durante a ditadura militar e até hoje desaparecido

O Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege) manifestou nesta segunda-feira, 29, solidariedade ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, sobre as declarações do presidente Bolsonaro. O presidente falou sobre o desaparecimento do pai de Santa Cruz, preso pelas forças de segurança do Estado durante a ditadura ...