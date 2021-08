Política Defensores de impeachment de ministros rejeitam comparações de Bolsonaro Parlamentares e profissionais do direito dizem que seus requerimentos se diferenciam pelo sólido embasamento jurídico e não são precedente para Bolsonaro

Ao defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repete uma prática popularizada nos últimos anos por parlamentares, profissionais do direito e cidadãos em geral. Apesar disso, autores de pedidos anteriores ouvidos pela reportagem rejeitam comparações com as ações anunciadas pelo presidente contra os titulare...