Política “Defendo o sistema democrático até o último momento da minha vida”, diz Caiado em Rio Verde Governador participou de evento promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), fez discurso em defesa da urna eletrônica e do sistema eleitoral neste sábado (7), durante evento com prefeitos em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. “Defendo o sistema democrático até o último momento da minha vida porque ali que vamos fazer com que os melhores processos evolutivos de um país possam chegar até o cidadão”, d...