Política Decretos de municípios da Região Metropolitana seguem inalterados Tanto aqueles que estão seguindo o decreto estadual como os que publicaram regras diferentes não devem divulgar alterações por ora

Enquanto Goiânia tende a publicar um novo decreto, após dias com restrição das atividades consideradas não-essenciais, outros municípios da Região Metropolitana devem manter as respectivas normas expedidas diante do aumento de casos de Covid-19. Isso significa que tanto aqueles que estão seguindo o decreto estadual como os que publicaram regras diferentes não devem divul...