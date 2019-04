Política Decretos abrem espaço para contratação de parentes O POPULAR identificou 27 casos em decretos publicados no Diário Oficial do Estado; maioria não se enquadraria como nepotismo, mas gera desgastes aos recém-empossados

Pronta em meados de fevereiro, a lista de indicados do governo para o Conselho Estadual de Educação (CCE) demorou mais de um mês a ser enviada à Assembleia Legislativa. Aliados entraram em campo para articular a exclusão de duas Caiado da relação de seis nomes. A preocupação era com o número de parentes do governador Ronaldo Caiado (DEM) já nomeados em cargos comissio...