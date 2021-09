Política Decreto recomenda 30% de economia de energia na administração estadual O decreto estabelece que os órgãos que não alcançarem a economia terão de apresentar relatório com justificativa

Decreto publicado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) recomenda a redução de 30% do consumo de energia nos órgãos da administração pública estadual nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022. A comparação será com os mesmos meses de 2019, já que em 2020, por conta da pandemia, houve teletrabalho na maioria dos órgãos. O documento é praticamente o mesmo do dec...