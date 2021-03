Política Decreto limitará lotação de transporte público e privado em Goiás a 50% da capacidade Medida para tentar conter a disseminação da Covid-19 deve ser publicada em suplemento do Diário Oficial do Eestado (DOE) ainda nesta segunda

O governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou decreto que limita a lotação do transporte de passageiros a 50% da capacidade em Goiás, inclusive durante os 14 dias de liberação do comércio que começarão a valer a partir de quarta-feira (31). A medida para tentar conter a disseminação da Covid-19 deve ser publicada em suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) ainda nesta s...