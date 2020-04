Política Decreto estabelece ponto facultativo na quarta-feira (8) nas repartições públicas de Goiás A véspera do feriado da Sexta-feira Santa também terá ponto facultativo

Decreto do governador Ronaldo Caiado, divulgado na noite desta segunda-feira (6) em edição suplementar do Diário Oficial do Estado, estabelece ponto facultativo nas repartições públicas de Goiás a partir das 12h da próxima quarta-feira (8) e também na quinta-feira (9), véspera do feriado da Sexta-feira Santa. Conforme o documento, a determinação não se aplica aos ór...