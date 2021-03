Política Decreto do Estado de Goiás manterá prioridade em embarque de ônibus durante reabertura de atividades O Estado estabeleceu o intervalo de 5h45 às 7h15 e de 16h45 às 18h15 para prioridade de embarque

A prioridade de embarque para trabalhadores de serviços essenciais no transporte coletivo será mantida no período de reabertura de atividades, segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM). Os 14 dias de liberação com restrições têm início na quarta-feira (31). "Pedimos a todos os demais setores que vão abrir que iniciem suas atividades um pouco mais tarde e prolonguem o horá...