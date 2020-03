Política Decreto de Bolsonaro endurece regras para uso de voos da Força Aérea Brasileira por autoridades O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6) e proíbe o uso das aeronaves pelos interinos ou substitutos de ministros ou dos comandantes das Forças

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, publica decreto do presidente Jair Bolsonaro que altera as regras sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica. Pelo texto, poderão requerer uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do S...