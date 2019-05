Política Decreto autoriza crianças e adolescentes a praticar tiro desportivo sem aval judicial Na lista prevista no decreto, há 20 categorias contempladas, como advogados, residentes de área rural, imprensa, entre outros

O decreto de Jair Bolsonaro trouxe mais uma flexibilização na questão da liberação de armas no País, agora voltada para crianças e adolescentes. De acordo com o ato, menores de 18 anos de idade poderão praticar o chamado tiro desportivo apenas com a autorização de um de seus responsáveis legais. Antes disso, o tiro desportivo para esse público só era permitido c...