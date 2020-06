Política Decotelli na Educação fortalece ala militar Ex-presidente do FNDE tem a missão de retomar diálogo com universidades, Estados e municípios; nome representa derrota da ala ideológica

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou o ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Carlos Decotelli, 67, para ser ministro da Educação.Decotelli, oficial da reserva da Marinha, vai suceder Abraham Weintraub, demitido da pasta na semana passada após desgastes com o Supremo Tribunal Federal ( STF).É o primeiro ministro negro do governo ...