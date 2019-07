Política Declaração do presidente provoca repúdio de juízes

A principal e mais influente entidade dos juízes do Trabalho divulgou ontem nota de repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro que disse “não ter sido prejudicado em nada por ter trabalhado na infância”. “O trabalho enobrece”, ele declarou.Na avaliação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Bolsonaro defendeu o trabalho infa...