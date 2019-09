Política Declaração de Carlos Bolsonaro é interpretada como ataque à democracia pela OAB e forças políticas Vereador afirmou que "Brasil não terá transformação rápida por vias democráticas"

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), políticos e partidos reagiram a declaração do vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, que publicou uma mensagem no Twitter dizendo que "a transformação que o Brasil quer" não acontecerá na velocidade almejada por "vias democráticas". Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não aco...