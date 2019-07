Política Decisão sobre Lula na ONU pode ficar para 2020 O vice-presidente do órgão, Yuval Shany, indicou que o caso do petista não aparece na lista dos que serão tratados no 2º semestre do ano

A decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o ex-presidente Lula deve ficar para 2020, segundo fontes ouvidas pelo jornalista Jamil Chade, do site UOL. O vice-presidente do órgão, Yuval Shany, indicou que o caso do petista não aparece na lista dos que serão tratados no 2º semestre do ano. Em 17 de agosto de 2018, o Comitê da ONU pediu que o Bras...