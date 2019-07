Política Decisão mantém vaga de desembargador no TJ-GO para OAB-GO Pelo mecanismo do quinto constitucional, 20% das vagas abertas em tribunais de Justiça estaduais, deverá ser preenchida por advogados e promotores, alternadamente

Decisão assinada pelo ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou recurso da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) e manteve entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de que a vaga de desembargador aberta recentemente no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) será preenchida por indicação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção G...