Política Decisão judicial anula afastamento de prefeito

O juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, da Comarca de Itumbiara, anulou a decisão tomada pela Câmara Municipal na semana passada, que levou ao afastamento do prefeito da cidade, José Antônio (PTB). O gestor é acusado de não fazer repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores de Itumbiara (Ipasmi) e de tentar interferir no trabalho do Legislativo. Na manhã de ontem, o...