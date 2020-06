A falta de decisão sobre quando as atividades econômicas serão retomadas em Goiânia frustrou as expectativas de representantes do comércio da capital. Era esperada a permissão para funcionamento de shoppings, comércio varejista e empresas de profissionais liberais a partir de hoje. Segundo o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, o setor esperava ter acesso, na segunda-feira (8), ao calendário com a programação geral de reabertura das atividades.

“Tivemos uma reunião no dia 29, quando ficou claro que poderíamos abrir em pouco tempo. Os empresários se prepararam para isso, compraram estoque e chamaram novamente funcionários que estavam em afastamento temporário. O resultado vai ser demissão”, afirma Marcelo. Em coletiva de imprensa realizada ontem, a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, disse que não há data definida para permitir a reabertura total do comércio na cidade.

Marcelo critica a decisão, afirmando que o setor tem condições de voltar a funcionar tomando as devidas precauções para evitar a contaminação por Covid-19. “É preciso preservar as vidas e a economia também. Se os índices da doença chegaram ao patamar que estão hoje, não é culpa do comércio, que está fechado. É culpa das atividades que estão fora do controle.”

A falha na fiscalização também é uma das principais críticas do presidente da Associação Empresarial da Região 44 (AER-44), Jairo Gomes. De acordo com ele, as lojas da Rua 44 estão fechadas, mas comerciantes ambulantes trabalham no local normalmente e não estão usando máscaras de forma adequada.

“As ruas estão lotadas de ambulantes. É um absurdo o que a secretária de Saúde está fazendo. É terrorismo com números. É inconsequente e insensível com as pessoas que estão passando fome porque não podem trabalhar”.

Segundo Fátima, o plano de retomada das atividades comerciais e sociais na cidade continuará a ser construído para “estar pronto quando a doença estiver em declínio”. Além do isolamento, a Prefeitura apostará na conscientização da população e maior presença de fiscais nas ruas da cidade.

Os comerciantes da Região da 44 esperavam reabrir a partir do dia 13 de junho, conforme previsão apresentada anteriormente pela Prefeitura. Jairo afirma que a associação não orientará os lojistas a descumprirem a decisão da Prefeitura, mas diz que será difícil impedir aqueles que decidirem reabrir suas lojas na próxima semana.

Quanto à fiscalização na Rua 44, o superintendente da Ordem Pública da Secretaria Municipal de Planejamento, Luiz Lucas Alves Júnior, diz que cerca de 20 fiscais atuam no local de segunda-feira (das 7h às 20h) a sábado (das 7h até por volta de 12h). De acordo com Luiz Lucas, o local fica sem cobertura nas trocas de turno. “Ocasionalmente, acontece interrupções”, diz. Ainda segundo eles, os fiscais têm feito apreensão de mercadorias na Região da 44 todos os dias.

No que diz respeito ao endurecimento da atuação nas próximas semanas para garantir o aumento do isolamento social, o superintendente diz que a definição de estratégia cabe ao gabinete de crise, comandado pelo secretário de Governo, Paulo Ortegal. Segundo Luiz Lucas, os fiscais devem receber novas orientações na próxima segunda-feira.