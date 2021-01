Política Decisão do STF que barra reeleição no Congresso atinge Assembleias nos estados

Com base na decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) de barrar a reeleição dentro de uma mesma legislatura para o comando da Câmara dos Deputados e do Senado, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar (decisão provisória) para impedir a recondução dos integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima.Concedida na segunda-feira (25) a partir de ...