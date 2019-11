Política Decisão do STF pode beneficiar 170 são beneficiados em Goiás Liberdade de presos que aguardam recursos após condenação em segunda instância não é imediata. No Brasil, mudança no entendimento atinge cerca de 5 mil detentos

Em Goiás, 170 presos podem ser beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a prisão em segunda instância na noite desta quinta-feira (7). A informação é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e se refere a processos em que o réu está preso, com processo já julgado em 2º grau e com recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o...