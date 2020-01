Política Decisão derruba liminar que suspendia Protege e Estatutos do Servidor e do Magistério Juiz argumenta que ausência de assinatura do deputado Cláudio Meirelles (PTC), 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, não gera prejuízo

Decisão do juiz Maurício Porfírio Rosa, da Comarca de Goiânia, publicada nesta segunda-feira (3), derrubou liminar que havia sido obtida pelo deputado estadual Cláudio Meirelles (PTC), e suspendia efeitos de autógrafos de lei e também de legislações aprovadas durante sessões extraordinárias e publicadas sem a assinatura do parlamentar no fim do ano passado. Entre as m...