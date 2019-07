Política Decisão de Toffoli terá impacto em casos da Lava Jato, dizem procuradores Integrantes do MPF que comandam as operações Lava Jato e Greenfield emitiram nota conjunta externando preocupação com futuro das investigações

Procuradores do Ministério Público Federal responsáveis por duas das maiores e mais complexas operações de combate à corrupção e ao crime organizado no país apontam que caso 'impactará muitos casos, criando risco à segurança jurídica do trabalho' As forças-tarefa da Operação Lava Jato e Greenfield afirmaram em nota pública conjunta nesta quarta-feira, 17, que a ...