Política Decisão de Toffoli sofre recurso Rede Sustentabilidade quer reverter liminar do presidente do STF que suspendeu investigações baseadas em dados financeiros divulgados sem prévia autorização judicial

A Rede Sustentabilidade recorreu ontem da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que suspendeu investigações baseadas em dados bancários divulgados por órgãos de controle sem que tenha havido autorização judicial.A decisão liminar de Toffoli suspendeu, entre outras, uma investigação sobre movimentações financeiras do senador Flávio Bols...