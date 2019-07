Política Decisão de Toffoli sobre Coaf é vista com 'preocupação' por Raquel Dodge A procuradoria já determinou que sua equipe analise os impactos e a extensão da medida do presidente do STF

A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de suspender processos judiciais que utilizaram dados bancários e fiscais sem autorização judicial prévia é vista com "preocupação" pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira, 17, pela PGR. Segundo o comunicado, o órgão já determin...