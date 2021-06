Política Decisão de não punir Pazuello mancha imagem do Exército e é sinalização ruim, avaliam parlamentares Em nota, o centro de comunicação social da instituição informou que "o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados" pelo ex-ministro a respeito de sua participação em ato político

A decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, por ter participado de um ato com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro foi avaliada por parlamentares como uma mancha à imagem da instituição e também como uma sinalização ruim para a sociedade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3) pelo comando do Exército. Em not...