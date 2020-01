Política Decisão de Fux sobre juiz de garantias sofre críticas

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem ao Estado/Broadcast que o plenário deve “manifestar-se o quanto antes” sobre a criação do juiz de garantias para garantir segurança jurídica. Para o ministro, não cabe ao Supremo avaliar a conveniência do dispositivo previsto na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e si...