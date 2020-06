Política Decano vai decidir sobre depoimento de Bolsonaro à PF Celso de Mello, do STF, vai determinar se presidente deve ou não depor pessoalmente sobre possível tentativa de interferência na corporação

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, vai decidir se o presidente Jair Bolsonaro deve ou não depor pessoalmente no inquérito que investiga se o chefe do Executivo tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Procurado pela reportagem, o ministro disse que “ainda está analisando a questão”. As acusações foram levantadas pelo ex-ministr...